Директор Управления образования по г. Баку освобожден от должности

БАКУ /Trend/ - Министр образования Эмин Амруллаев подписал приказ об освобождении от должности директора Управления образования по городу Баку Рашада Тагиева, сообщает в понедельник Trend.

Рашад Тагиев назначен заведующим отделом по организации и управлению общего образования министерств образования.

Другим приказом министра Мехрибан Велиева назначена директором Управления образования по городу Баку.

Отметим, что Мехрибан Велиева была директором лицея имени академика Зарифы Алиевой при министерстве образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)