В Азербайджане с карантинных постов возвращены 203 транспортных средства

БАКУ /Trend/ - С 08:00 часов 14 декабря по 08:00 часов 15 декабря 2020 года была пресечена попытка проезда без разрешения через карантинные посты 203 транспортных средств, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Автомобили были возвращены с постов, расположенных на 52 км трассы Баку-Губа (39 транспортных средств), в том числе 18 - в направлении районов, 21 - в направлении столицы; с поста на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах (58 транспортных средств), в том числе 26 - в направлении районов, 32 - в направлении столицы; с поста на 65 км автотрассы Баку-Газах-Грузия (106 транспортных средства), в том числе 68 - в направлении районов, 38 - в направлении столицы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)