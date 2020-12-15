В Азербайджане продлен срок приема документов в связи с обучением в докторантуре за рубежом

БАКУ /Trend/ - Продлен срок приема документов, объявленного в связи с обучением в докторантуре за рубежом в весеннем семестре 2021 года.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве образования.

Было отмечено, что документы в связи с финансированием обучения в докторантуре за рубежом в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы" будут приниматься до 23:59 25 декабря.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)