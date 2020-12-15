LU-MUN Holding несет свет знаний в детские дом (ФОТО)

В LU-MUN Holding уверены, что для гармоничного и сбалансированного развития общества необходимо, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от его социального и имущественного положения, имел доступ к самому лучшему образованию. Важно создавать равные возможности для всех детей. В условиях пандемии COVID-19 процесс обучения для детей из приютов в регионах Азербайджана стал крайне проблематичным. Но в век информационных технологий стало возможно решить эту задачу, соединив современные технологии дистанционного обучения и специально созданные образовательные программы. В августе мы запустили проект «Онлайн-образование для детей», главной целью которого является улучшение качества образования детей и молодежи из социально незащищенных групп населения. На начальном этапе мы стараемся привлечь воспитанников региональных детских домов и приютов в возрастных группах от 6 до 16 лет.

С августа 2020 года воспитанники 9 учреждений в Баку, Гяндже, Уджаре, Шеки и Нефтчале обучаются по специально разработанной программе, которая включает в себя интерактивные языковые занятия (русский, английский и немецкий), культуру речи, мультикультурализм и аналитический разбор народных сказок. А чтобы детям было интересно, мы так же включили в программу занятия йогой, физической культурой и медитацией, которые помогают учащимся сосредоточиться, настроить правильное дыхание и подготовить свое сознание к восприятию материала. Уроки проходят в формате видеоконференций.

В создании специально адаптированных образовательных курсов нам помогают волонтеры. Первым высшим учебным заведением(ВУЗ), поддержавшим проект, стала Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта (АГАФКС). В проекте принимают активное участие 15 педагогов кафедры «Социальные науки», обучающие уже свыше 150 учеников. Ученики и педагоги разделены расстояниями, но, несмотря на это, учащиеся относятся к таким занятиям с полной отдачей и огромным интересом. Наша нация пережила великий исторический момент, одержала победу в Карабахской войне. Мы надеемся, что наш проект «Онлайн-образование для детей» поможет детям социализироваться, получить профессию, строить свою жизнь и обживать освобожденные от оккупации территории Азербайджана. В будущем наш проект ждут новые партнерские учебные программы – прежде всего практические занятия для знакомства с востребованными на рынке труда профессиями. Миссия LU-MUN Holding-а – создавать и развивать национальное достояние в гармонии с природой и человеком. Мы будем рады видеть в нашей команде добрых дел тех, кто хочет помогать развивать возможности и способности каждого жителя нашей страны, просвещать и созидать. Создавая новые проекты Корпоративной социальной ответственности (КСО), мы верим, что сможем оказать значительное воздействие на развитие общества и улучшение качества жизни в Азербайджане. Желающие присоединиться к этой инициативе в качестве волонтера или партнера могут перейти на сайт http://csr.lmh.az/ или написать на адрес [email protected]