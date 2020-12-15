Названы вакцины, которые могут быть доставлены в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Пока сложно сказать, насколько эффективна и безопасна вакцина, но есть обнадеживающие новости.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает во вторник Тrend.

По его словам, есть вакцины, предлагаемые некоторыми компаниями, с пятью из которых Азербайджан уже ознакомился. Это вакцина совместного американо-германского производства компании Pfizer, российская - "Спутник V", американская - Moderna, разработанная в Оксфордском университете (английскими, шведскими учеными и компанией AstraZeneca), а также китайская вакцина Sinovac.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)