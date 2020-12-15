Следует довериться мерам вакцинации - директор НИИ медицинской профилактики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Когда коронавирус только появился, звучали мнения, что его нет. Сейчас в соцсетях наблюдаются противоречивые заключения в связи с вакцинацией.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал директор НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова Адиль Аллахвердиев, передает во вторник Trend.

По его словам, следует довериться мерам вакцинации. Вакцины использовались для лечения инфекционных заболеваний на протяжении всей истории.

"После вакцинации у некоторых людей может развиться сильная иммунная система, у других - слабая, а у третьих - иммунитет против вируса может не проявиться никак. Иногда один человек в семье болеет, а другой - нет. Это зависит от иммунной системы каждого человека в отдельности", - добавил Адиль Аллахвердиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)