Названа численность населения Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В этом году в численности населения Азербайджана зафиксирован рост.
Как передает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат, численность населения, увеличившись на 54701 человека или 0,5 процентов по сравнению с началом года, составила на первое ноября 2020 года 10 121 809 человек.
В городах проживает 52,8 процента населения, в селах - 47,2. Мужчины составляют 49,9 процентов от общей численности населения, женщины - 50,1. Плотность населения на каждый квадратный километр составляет 117 человек.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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