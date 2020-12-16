Названа численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году в численности населения Азербайджана зафиксирован рост.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат, численность населения, увеличившись на 54701 человека или 0,5 процентов по сравнению с началом года, составила на первое ноября 2020 года 10 121 809 человек.

В городах проживает 52,8 процента населения, в селах - 47,2. Мужчины составляют 49,9 процентов от общей численности населения, женщины - 50,1. Плотность населения на каждый квадратный километр составляет 117 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)