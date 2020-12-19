В Азербайджане утверждены условия и порядок обеспечения средствами реабилитации лиц с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - Кабмин прокомментировал постановление № 500 от 18 декабря 2020 г., подписанное премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, в котором приведен «Список видов средств реабилитации, выдаваемых лицам с инвалидностью за счет государственного бюджета», сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

В Списке приведены виды средств реабилитации, право на приобретение которых обеспечивается решением комиссий Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения.

Все виды средств реабилитации обеспечиваются Центром протезно-ортопедической реабилитации при Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Легковые автомобили предоставляются Агентством социальных услуг в порядке очереди.

Лица, ставшие инвалидами, защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй Азербайджана, обеспечиваются легковыми автомобилями вне очереди.

Что касается обеспечения легковым автомобилем, либо креслом-коляской с сиденьем автомобильного типа за государственный счет, то по выбору лица с инвалидностью он может быть обеспечен только одним из двух или, при желании иметь оба варианта, купить одно из предложенного за свои средства.

В случае получения легкового автомобиля, право на пользование им предоставляется лицу с инвалидностью или проживающему с ним родственнику, но транспортное средство регистрируется на министерство труда. Автомобиль передается в собственность семьи после смерти лица с инвалидностью. Если у него нет семьи, то автомобиль забирается обратно и, в порядке очереди, предоставляется другому лицу с инвалидностью.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)