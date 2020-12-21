В Кельбаджаре, Джабраиле, Шуше, Ханкенди будут созданы современные сейсмостанции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшей перспективе в Кельбаджаре, Джабраиле, Шуше, Ханкенди и других районах будут созданы современные сейсмологические пункты и станции, в этом регионе начнутся научно-исследовательские работы.

Об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли, сообщает в понедельник Trend

По его словам, за период армянской оккупации сейсмостанции в Кельбаджарском, Джабраильском и Агдамском районах были разрушены, сейсмологическое и геофизическое оборудование разграблено.

«Карабахская зона отличается сейсмоактивностью, и очень важна для изучения. За эти годы исследования продолжались нами с использованием информации, получаемой с сейсмологических пунктов, расположенных на близлежащих к этой зоне территориях. Территории освобождены от оккупации и в Республиканском центре сейсмослужбы идет подготовка к восстановлению станций, которые здесь до оккупации функционировали. Должен отметить, что в Физулинском и Агдамском районах уже несколько лет функционируют сейсмостанции Республиканского центра. Центр уже включил в план работ на 2021 год вопросы, связанные с крупными сейсмологическими и геофизическими проектами», - сказал Етирмишли.

(Текст: Кямаля Сеидова)