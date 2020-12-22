Анар Гасанов назначен новым Председателем правления Yelo Bank (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В высшем руководстве Yelo Bank ожидаются изменения. Так, в распространенном банком заявлении говорится о новом назначении на должность Председателя правления Yelo Bank. Согласно решению Наблюдательного Совета банка, эту должность займет Анар Гасанов, который приступит к своей деятельности в Yelo Bank с 5 января 2021-го года. В данный момент и до конца текущего года А. Гасанов является Председателем правления AccessBank.

Ранее должность Председателя правления Yelo Bank занимал Николоз Шургаиа, который завершил свою деятельность в банке в октябре этого года. В настоящее время обязанности Председателя правления банка, временно, исполняет Эмиль Душдуров, член правления и Старший директор банка по финансам.

«Yelo Bank успешно завершает процесс ребрендинга и реализует новую стратегию развития. В течение последнего года, параллельно с процессом ребрендинга, в банке происходят коренные изменения, которые проявляют себя как в уровне обслуживания клиентов, предлагаемых продуктах и услугах, бизнес процессах, так и в усилении команды новыми высококвалифицированными кадрами.

Особо хочу отметить, что мы смогли добиться создания очень сильного топ-менеджмента за счет привлечения опытных и успешных руководителей, являющихся несомненными профессионалами в своей сфере. С уверенностью можно сказать, что у нас сформирована одна из лучших команд на финансовом рынке, с которой банк успешно реализовывает и будет реализовавать поставленные задачи. Мы рады, что эту команду в ближайшее время возглавит Анар Гасанова и уверены, что его многолетний успешный опыт и знания банковской сферы внесут значительный вклад в ускорение процесса трансформации Yelo Bank и будут содействовать его дальнейшему успешному развитию» – прокомментировала назначение Председатель Наблюдательного Совета М. Кулишова.

Анар Гасанов, начав свою карьеру в AccessBank более чем 18 лет назад, проработал на различных руководящих позициях в сферах микро, МСБ и розничного бизнеса. С 2007 года вошел в состав Совета правления АссessBank, а с июня 2018 г. А. Гасанов является Председателем правления AccessBank.