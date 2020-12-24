Минобразования и ГЭЦ Азербайджана о переносе ряда специальностей из II в III группу специальностей

БАКУ /Trend/ - Минобразования и Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана прокомментировали перенос специальностей "Международные отношения" и "Регионоведение" из II в III группу специальностей, сообщает в четверг Trend.

Было отмечено, что подготовлен законопроект на основании предложений по этим изменениям, который представлен для согласования в соответствующие органы исполнительной власти: "С 2021 года эти специальности планируется исключить из II группы и включить в III группу специальностей. В случаев принятия решения это изменение коснется не тех, кто будет подавать документы для поступления в вузы в 2021-2022 году, а абитуриентов, которые будут поступать в 2022-2023 учебном году".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)