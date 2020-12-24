Госслужба Азербайджана обратилась к призывникам

БАКУ /Trend/ - Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу обратилась к призывникам.

Как передает в четверг Trend, в обращении говорится:

"Согласно подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 22 декабря распоряжению "О призыве с 1 по 30 января 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу", граждане Азербайджана 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана с 1 по 30 января 2021 года будут призваны на срочную действительную военную службу.

Дорогие призывники!

Как вам известно, отважная азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, Президента Ильхама Алиева написала великую историю победы, освободив в ходе 44-дневной войны наши земли, оккупированные Арменией. Приступив к несению действительной военной службы в победоносных Вооруженных Силах с января 2021 года, вы исполните свой долг перед Родиной.

Дополнительно сообщаем, что вы будете проинформированы о местах прохождения военной службы. В случае вызова из местных управлений, отделений и подразделений Службы по месту регистрации, вы должны явиться по назначению.

Просим призывников соблюдать решения и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана, требования особого карантинного режима, правила самоизоляции и санитарии."

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)