Еще 64 семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны обеспечены жильем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министерством труда и социальной защиты населения данной категории граждан в ряде регионов страны предоставлено еще 64 квартиры и частных дома, как продолжение мер по улучшению жилищных условий семей шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, на мероприятии по предоставлению частных домов в Бардинском районе приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев и заместитель главы исполнительной власти Бардинского района Вахид Гараев.

Замминистра подчеркнул, что память о героических сынах Родины, возвысившихся на вершину шехидства в боях за территориальную целостность нашей страны, навсегда останется в сердцах народа. Социальная защита членов их семей всегда в центре внимания. Семьи шехидов, а также инвалиды войны на высоком уровне охвачены заботой Президента Ильхама Алиева. В прошлом были реализованы важные социальные программы, связанные с ними, и эти меры постоянно расширяются. В то же время принимаются меры социальной поддержки семьям наших героев, погибших в 44-дневной Отечественной войне, а также участникам этой войны.

Идаят Абдуллаев отметил работу по социальной защите семей шехидов и инвалидов войны, их обеспечение социальными пособиями, размер которых за прошедший период был увеличен в несколько раз. Также было отмечено, что лицам из этой группы отдается предпочтение при проведении мер по активной занятости.

Заместитель министра труда подчеркнул, что программа по обеспечению семей шехидов и инвалидов Карабахской войны квартирами и частными домами успешно продолжена и расширена, и в её рамках лицам из этой категории в этом году предоставлено до 1350 квартир и частных домов.

Члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны отметили, что 2020 год вошел в историю Азербайджана как год Победы. Они выразили признательность Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, под руководством которого славная армия Азербайджана подарила нам радость этой победы. Также была выражена благодарность главе государства за предоставленные сегодня новые квартиры и частные дома.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)