AzTV начал трансляцию из города Шуша (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Впервые в телепространстве из города Шуша начал трансляцию телеканал азербайджанского телевидения (AzTV), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по социальным медиа и связям с общественностью AzTV.
В Шуше можно смотреть Азербайджанское телевидение и слушать радио на 105 FM.
«Мы приступили к работе по возобновлению телевещания через несколько дней после окончания войны. Были установлены передатчики, и с тех пор в Шуше можно смотреть телевидение и слушать радио. Наша главная цель – в ближайшее время восстановить вещание на всех наших освобожденных от оккупации землях», - сообщили в отделе.
Кроме того, планируется также создание Шушинского бюро AzTV.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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