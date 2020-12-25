AzTV начал трансляцию из города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Впервые в телепространстве из города Шуша начал трансляцию телеканал азербайджанского телевидения (AzTV), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по социальным медиа и связям с общественностью AzTV.

В Шуше можно смотреть Азербайджанское телевидение и слушать радио на 105 FM.

«Мы приступили к работе по возобновлению телевещания через несколько дней после окончания войны. Были установлены передатчики, и с тех пор в Шуше можно смотреть телевидение и слушать радио. Наша главная цель – в ближайшее время восстановить вещание на всех наших освобожденных от оккупации землях», - сообщили в отделе.

Кроме того, планируется также создание Шушинского бюро AzTV.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)