В Шуше и Джебраиле в следующем году будут установлены сейсмостанции

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в стране будет установлено еще 22 сейсмологические станции, в результате чего их количество достигнет 84.

Об этом сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли, передает в понедельник Trend.

Он отметил, что в настоящее время исследования проводятся на основании данных с 62 сейсмостанций, установленных не территории страны.

"Вопрос открытия сейсмических станций в освобожденных регионах уже включен в план Центра на 2021 год. В следующем году планируется их установка в Шуше и Джебраиле, а в 2022 году - в Кельбаджарском и Губадлинском районах",- сказал Гурбан Етирмишли.

Он добавил, что в ближайшие годы планируется установить сейсмические станции в Зангилане, Лачине, Ходжавенде, Тертере (село Талыш), Агдере и Ханкенди. Таким образом, можно будет проводить полноценные сейсмические наблюдения на территории республики.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)