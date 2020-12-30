В Азербайджане арестованы в административном порядке водители, пытавшиеся проехать в обход карантинных постов

БАКУ /Trend/ - На карантинном посту на 52 км трассы Баку-Губа 29 декабря около 15:00 был задержан автомобиль марки "Mercedes", движущийся в направлении Губы, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В связи с тем, что у водителя Насими Алиева не было соответствующего разрешения на проезд, автомобиль был развернут в обратном направлении. Однако позднее посредством камер наблюдения было выявлено движение данного автомобиля из Губинского района в Баку, и около 18:00 часов это транспортное средство было задержано. Выяснилось, что Насими Алиев за 120 манатов перевез в обход карантинного поста через территорию Хызынского района жителя Сумгайыта Балами Гусейнова.

В тот же день был установлен выезд в обход карантинного поста через территорию Хызынского района еще одного автомобиля - марки "Renault". Автомобиль был задержан. Выяснилось, что водитель Паша Абдуллаев также пытался перевезти в обход карантинного поста за 100 манатов пассажира.

Оба водителя и Б.Гусейнов были арестованы в административном порядке.

(Текст: Кямаля Сеидова)