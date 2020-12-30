Президент и первая леди Пакистана приняли участие в церемонии вручения инвалидных колясок лицам с ограниченными возможностями при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Исламабаде (ФОТО)(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Президентском дворце Пакистана 100 лицам с ограниченными возможностями были предоставлены инвалидные коляски, специально изготовленные при поддержке Фонда Гейдара Алиева по размеру тела, а также была организована выставка картин и изделий ручной работы лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщает в среду Trend, на мероприятии приняли участие Президент Пакистана Ариф Алви и первая леди Самина Алви, государственные официальные лица, депутаты, известные общественно-политические деятели и представители СМИ.

Президент и первая леди Пакистана, а также другие участники ознакомились с выставкой картин и изделий ручной работы лиц с ограниченными возможностями.

Поприветствовав участников церемонии от имени президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде сообщил, что права и свободы всех людей с ограниченными возможностями в Азербайджане, их защита и обеспечение достойных условий жизни прежде всего закреплены в Конституции Азербайджана, обеспечение их комфортного проживания и благосостояния находится под полным контролем правительства Азербайджана. Отметив роль Фонда Гейдара Алиева, который действует как неправительственная организация, в защите людей с ограниченными возможностями как в Азербайджане, так и за рубежом, посол подчеркнул, что по инициативе и при поддержке Президента Фонда, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, также награжденной орденом Хилаль-и-Пакистан, Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева продолжает реализацию различных проектов в сфере образования, здравоохранения, социальной и других сферах в Азербайджане и ряде других стран, в том числе в Пакистане. Али Ализаде поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и его Президента Мехрибан Алиеву за поддержку благотворительных проектов и особое внимания азербайджано-пакистанским отношениям.

Посол отметил, что полная реализация прав и социального обеспечения людей с ограниченными возможностями требует много времени и коллективного подхода, помимо презентации специальных инвалидных колясок, цель в проведении выставки картин и изделий ручной работы этих лиц - создать им условия продемонстрировать свои навыки, повысить их самоуверенность. Также рассказав о различных программах, реализуемых правительством Пакистана для обеспечения благополучия людей с ограниченными возможностями, посол Али Ализаде выразил признательность Президенту Пакистана Арифу Алви за организацию мероприятия в Президентском дворце и за его неизменное внимание к благотворительной деятельности.

Специальный гость мероприятия, Президент Пакистана Ариф Алви, отметив, что Фонд Гейдара Алиева реализовал множество гуманитарных проектов в Пакистане, а также во многих странах мира, высоко оценил реализацию подобных программ и выразил глубокую признательность президенту Фонда Гейдара Алиева, Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Выразив удовлетворение высоким уровнем братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном, Ариф Алви подчеркнул, что посетил Азербайджан для участия в заседании Движения неприсоединения в 2019 году и был впечатлён особым вниманием, заботой и гостеприимством, проявленными в нашей стране. Рассказав о 44-дневной войне, Президент Пакистана поздравил правительство и народ Азербайджана с освобождением их земель и победой над агрессором Арменией, попросил передать особые поздравления Президенту Азербайджана. Он также рассказал о важности внимания к людям с ограниченными возможностями и предоставил информацию о проектах, реализуемых правительством Пакистана для дальнейшего улучшения благосостояния этих людей. Была подчеркнута необходимость заботы о таких лицах не только со стороны государства, но и со стороны рядовых граждан.

В завершение мероприятия лицам с ограниченными возможностями, представляющим Генеральный директорат специального образования Пакистана, Bait-ul-Mal, Академию специального военного образования и организации Специальной программы обмена талантами, были подарены 100 колясок, специально изготовленных при поддержке Фонда Гейдара Алиева по размеру тела.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)