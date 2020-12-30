Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и лицам, ставшим инвалидами в связи с защитой территориальной целостности страны, около 60 частных домов в регионах.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, обеспеченные новыми частными домами семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили удовлетворение усилением работы в области повышения их социального обеспечения в победном 2020 году. Была выражена уверенность в том, что под руководством Президента Ильхама Алиева наш народ и государство в будущем добьются новых побед.

В этом году семьям шехидов и инвалидам войны передано 1450 квартир и частных домов. В ближайшие дни в ряде регионов будут предоставлены новые частные дома. Всего на сегодняшний день жильем обеспечено более 9100 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. При этом в 2020 году полностью реализована программа предоставления 400 автомобилей инвалидам войны и приравненным к ним лицам.

В целом, несмотря на ограничения в связи с пандемией, были обеспечены: успешная реализация и дальнейшее расширение всех программ социальной защиты и активной занятости, запланированные на 2020 год, а также устойчивость социальных выплат. В дополнение, во время пандемии был реализован пакет социальной поддержки. Масштабные меры социальной поддержки реализуются и по послевоенному периоду.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)