ANAMA и МВД Азербайджана обратилось к населению
Bakı. Trend:
Национальное агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Министерство внутренних дел выпустили видеообращение для населения.
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