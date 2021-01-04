Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, туманно, преимущественно без осадков. Северный ветер днем сменится на южный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью составит 1-3, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 60-70 процентов.

В регионах Азербайджана пятого января в основном без осадков, местами возможен туман, ожидается западный ветер. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла. В горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

Войти Логин или e-mail Пароль Войти Регистрация Забыл пароль Войти с Facebook Войти с Facebook

Регистрация Имя * Фамилия * Логин или e-mail * Телефон Компания Индустрия Пароль * Подтверждение пароля * Регистрация Войти с Facebook Войти с Facebook