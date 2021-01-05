В армянском плену находятся два гражданских лица - Госкомиссия Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате работы, проделанной Госкомиссией, 12 азербайджанских военнослужащих и два гражданских лица освобождены из армянского плена.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Исмаил Ахундов.

"В настоящее время в армянском плену находятся два гражданских лица, а в Азербайджане содержатся пять армян, в том числе двое военнослужащих и три гражданских лица. Соответствующая информация о них представлена в Международный комитет Красного Креста", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)