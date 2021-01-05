Прием документов в докторантуру за рубежом завершится 15 января - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Прием документов в докторантуру за рубежом завершится 15 января в 23:59 (время бакинское), сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Прием документов для весеннего семестра на 2021 год, объявленный в связи с учебой в докторантуре за рубежом, продолжается.

Отметим, что прием документов по финансированию учебы в докторантуре за рубежом реализуется в рамках "Государственной программы по повышению международной конкуренции системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 гг".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)