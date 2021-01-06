Начата выплата компенсаций жителям Гянджи, пострадавшим от армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начата выплата компенсаций в связи с ущербом, нанесенным гражданскому населению в результате агрессии Армении против Гянджи начиная с 27 сентября 2020 года, сообщили в среду Trend в ИВ города Гянджа.

Было подчеркнуто, что гражданам или их законным представителям, дома которых были повреждены в результате ракетного обстрела в Гяндже, выданы банковские карты.

Контроль за соблюдением социальной дистанции согласно условиям особого карантинного режима был осуществлен полицией и военнослужащими внутренних войск МВД.

Отметим, что для возмещения ущерба, нанесенного мирному населению в результате армянской агрессии, первоначально выделено 9 068 128 манатов.

Город Гянджа неоднократно подвергался обстрелу со стороны вооруженных сил Армении 4, 5, 8, 11, 17 октября. В результате 26 мирных жителей погибли и более 120 получили ранения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)