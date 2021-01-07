Предприниматели будут штрафоваться за нарушение правил по закупке полиэтиленовых пакетов - минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов подготовит соответствующие обращения по вопросу применения полиэтиленовых пакетов, и отправит их надлежащим структурам.

Об этом сказал начальник Госслужбы экологической безопасности министерства Хикмет Ализаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, предприниматели сами должны быть заинтересованы в соблюдении новых правил в этой сфере: "По крайней мере, они должны понимать, что в случае несоблюдения правил будут оштрафованы. Чтобы избежать штрафов, владельцы магазинов должны требовать соответствующие документы при закупке полиэтиленовых пакетов, и закупать пакеты той толщины, которая отвечает требованиям законодательства".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)