Требования к производству полиэтиленовых пакетов не соблюдаются - минэкономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Результаты первых мониторингов выявили нарушения при производстве полиэтиленовых пакетов.

Об этом сказал завотделом Госслужбы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком министерства экономики Араз Алиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, многие производители незаконно производят и продают их: "Должны быть определены стандарты во время производства полиэтиленовых пакетов. Необходимо проводить просветительские мероприятия в торговых сетях, производственных сферах. Кроме того, должна правильно проводиться и маркировка продукции. В этом направлении с производителями проводится соответствующая работа".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)