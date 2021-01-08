В общественных местах в Азербайджане задержаны 7 больных COVID-19 - МВД

БАКУ /Trend/ - Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают контрольные меры для предотвращения распространения коронавируса на территории страны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно информации, в общественных местах были выявлены 7 больных коронавирусом, которым было прописано лечение на дому. Они были возвращены в места проживания. В отношении шестерых задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 (нарушение антиэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)