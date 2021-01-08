Организация музейного дела в Карабахе должна вестись в трех направлениях - ученый

БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с музеями в Карабахском регионе Азербайджана, имеет очень важное значение.

Об этом в пятницу сказал Trend завотделом теоретических и методологических проблем истории науки Института истории науки АН Азербайджана, доктор философии по истории Байрам Гулиев.

Он напомнил, что на совещании, посвященном итогам 2020 года, глава азербайджанского государства отметил значимость вопроса создания в освобожденных районах музеев, так как важна в том числе и визуальная подача информации.

"Это имеет большое значение с точки зрения донесения информации об истории Азербайджана до посетителей из зарубежных стран», - сказал Гулиев.

По его мнению, организация музейного дела в Карабахском регионе Азербайджана должна вестись в трех направлениях: «Во-первых, под открытым небом можно создать музей, огородив какой-либо квартал разрушенных городов. В музеях можно разместить военные трофеи, а также создать мемориалы с именами сынов Азербайджана, погибших за освобождение от оккупации этих районов».

Байрамов считает важным создание таких музеев во всех районах: "В городе Ходжалы же обязательно должен быть создан музей, посвященный Ходжалинской трагедии".

Ученый добавил, что второе направление – это выявление сохранившихся исторических памятников, их реставрация, инвентаризация и создание музейных комплексов.

«Азыхская пещера может стать музейным комплексом, подобным гобустанскому. Религиозные памятники также должны быть зарегистрированы и стать музеями. Третье направление – это создание музейных зданий в районах с восстановленной инфраструктурой, восстановление разрушенных памятников», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)