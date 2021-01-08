Названа сумма, аккумулированная в Фонде "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в Фонде "YAŞAT" аккумулированы 24 804 936 манатов.

Об этом сказал председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, из этих средств 15 036 831 манат перечислены физическими лицами, 9 768 105 манатов - юридическими лицами. Из них израсходованы 883 278 манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)