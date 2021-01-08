В рамках мер борьбы с коррупцией в Азербайджане обеспечено возмещение ущерба на более чем 49 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана восьмого января состоялось оперативное совещание по итогам работы, проведенной в 2020 году, и предстоящим задачам, сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры.

Выступивший на совещании генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев отметил, что за отчетный период борьба с коррупцией находилась в центре внимания, и в ее рамках было обеспечено возмещение ущерба в размере 49 миллионов 153 тысячи манатов.

"По уголовным делам в этой сфере был наложен арест на имущество стоимостью 13,283 миллиона манатов", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)