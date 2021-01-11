В Азербайджане при поддержке ЕС пройдет первый хакатон по гендерному равенству (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при поддержке ЕС 19-21 февраля пройдет первый хакатон по гендерному равенству, сообщает в понедельник Trend.

Хакатон «ЕС во имя гендерного равенства: против гендерных стереотипов и гендерного насилия» будет реализован Агентством «ООН-женщины» (UN Women) и Фондом народонаселения ООН (UNFPA) при финансовой поддержке ЕС. Он нацелен на просвещение и поощрение молодежи в сфере решения гендерных проблем технологическими путями.

В хакатоне, который будет организован Общественным объединением «Региональное развитие», министерством транспорта, связи и высоких технологий, UN Women и UNFPA, ожидается участие более 30 команд из Баку и регионов страны.

В целях подготовки команд к соревнованию будут созданы условия для работы с профессиональными местными и иностранными менторами. Участники смогут выбрать одну из таких тем, как борьба с насилием против женщин, поощрение ответственного отцовства, устранение гендерных стереотипов при выборе карьеры, инновационные идеи и решения в сфере гендерного равенства в семье и др.

Командам будет предоставлено время, чтобы подготовить прототип своей проектной идеи. Жюри оценит проекты, которые будут представлены на заключительном онлайн-мероприятии хакатона, и наградит победителей.

Для обладателя первого места предусмотрена награда в 5 тысяч манатов, второго места – 3 тысячи, третьего места – в 1 тысячу манатов.

Желающие участвовать в хакатоне должны до 15 января зарегистрироваться на www.genderhack.az

На следующем этапе проекта соответствующие структуры будут оказывать поддержку в реализации интересных идей.

(Текст: Кямаля Сеидова)