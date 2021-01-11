В Азербайджане начался прием документов для желающих поступить на сверхсрочную военную службу

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начат прием обращений и документов желающих поступить на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии военнообязанных в возрасте до 30 лет, имеющих как минимум общее среднее образование и прошедших действительную военную службу.

Как сообщил в понедельник Trend начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, прием документов осуществляется в приемных комиссиях, действующих при штабах соединений, родов войск и воинских частей, и будет продолжен до 30 января.

С лицами, успешно прошедшими курс, подписывается трехлетний контракт с назначением на соответствующие должности по специальности.

Граждане могут ознакомиться с подробной информацией по приему на официальном сайте министерства обороны.

(Текст: Турал Гараджаев)