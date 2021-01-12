Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 13 января будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами ожидаются туман и изморось, усиливающийся юго-западный ветер, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана в среду в основном без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью от -3 до +2, днем - 5-10 градусов тепла.

С 13 января по утренние часы 14 января ожидается усиление юго-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове до 15-18, местами до 20 метров в секунду, в регионах республики - до 18-23 метров в секунду.

(Текст: Турал Гараджаев)