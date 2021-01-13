Минобразования Азербайджана об условиях перевода из зарубежных вузов

БАКУ /Trend/ - Названы основные факторы, учитываемые при переводе из зарубежных вузов в вузы Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана, среди этих факторов то, чтобы вуз, в котором учится студент, находился в рейтинге лучших вузов мира, получение им образования в зарубежном вузе в очной форме, а также академические показатели на экзаменах международного уровня (минимум 1000 баллов по новой шкале в экзамене SAT (минимум 560 баллов по математике), минимум 75 баллов по экзамену TOEFL İBT и минимум 6 баллов по экзамену İELTS).

Кроме того, учитываются причины перевода.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)