Минобразования Азербайджана об условиях перевода из зарубежных вузов
БАКУ /Trend/ - Названы основные факторы, учитываемые при переводе из зарубежных вузов в вузы Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана, среди этих факторов то, чтобы вуз, в котором учится студент, находился в рейтинге лучших вузов мира, получение им образования в зарубежном вузе в очной форме, а также академические показатели на экзаменах международного уровня (минимум 1000 баллов по новой шкале в экзамене SAT (минимум 560 баллов по математике), минимум 75 баллов по экзамену TOEFL İBT и минимум 6 баллов по экзамену İELTS).
Кроме того, учитываются причины перевода.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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