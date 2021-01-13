Анализ крови в начале заражения COVID-19 не выявляет болезнь - Акиф Гурбанов
БАКУ / Trend/ - Анализ крови может показать, болели ли вы коронавирусом или нет.
Об этом в среду сказал Trend председатель Научного комитета TƏBİB, замдиректора НИИ профилактики, профессор Акиф Гурбанов.
По его словам, серологический тест становится позитивным через неделю после заражения. Если кто-то сдает кровь на анализ в начале болезни, то у него не будут выявлены антитела против COVİD-19: "Это будет неправильный результат. Серологический тест становится положительным через неделю после того, как человек заболел. Точный ответ может дать анализ мазка методом PSR".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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