В Азербайджане работникам частных клиник и волонтерам выплачены срочные надбавки и премии

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением № 112 от 25 марта 2020 года и распоряжением от первого апреля 2020 года Кабинета министров Азербайджана Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выплатило срочные надбавки за ноябрь трем медицинским работникам, а также премии 88 волонтерам, работающим в частных медицинских учреждениях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), сообщили в среду Trend в Агентстве.

Было отмечено, что согласно соответствующему постановлению Кабмина, размер срочной надбавки к заработной плате работников частных медицинских учреждений, привлеченных к мерам по борьбе с инфекцией COVID-19, определен в троекратном, четырехкратном и пятикратном размере должностных месячных окладов. Трем медработникам частных медицинских учреждений выплачена срочная надбавка в размере 6,5 тысяч манатов пропорционально отработанному времени. В Агентстве отметили, что с итоговой суммы удержаны средства, которые должны быть выплачены работником.

Согласно вышеупомянутому распоряжению, 88 волонтерам выплачены премии в размере 22 тысячи манатов при условии ежемесячной выплаты 250 манатов. С этой суммы не предусматриваются удержания по заработной плате.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)