В Азербайджане будут изучены способы поддержки перехода медиа субъектов на бизнес-модель - Агентство

БАКУ /Trend/ - Обеспечение экономической независимости медиа-субъектов в Азербайджане - одно из основных направлений деятельности Агентства развития медиа. В настоящее время Агентством разрабатывается план действий, в рамках которого будут изучены способы поддержки перехода медиа-субъектов на бизнес-модель.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил исполнительный директор новоучрежденного Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.

По его словам, эта поддержка возможна в виде проектов, основанных на предложениях самих СМИ по переходу на новую бизнес-модель. Или же это может быть отражено в определении формы государственной поддержки бизнес-модели, применяемой Агенством для этих медиа-субъектов.

"В настоящее время мы проводим исследования по осуществлению этой деятельности. Ожидается, что в этом направлении будут проведены основательные обсуждения, по результатам которых мы попытаемся определить способы формирования бизнес-модели медиа-субъектов", - уточнил Ахмед Исмаилов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)