Пожар в Гирканском национальном парке частично локализован - минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пожар в Гирканском национальном парке частично локализован.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев.

"Ночью возгорание удалось частично локализовать", - сказал он.

Начальник Службы рассказал, что пожар начался ночью в Астаре, на приграничной с Ираном территории.

"Сильный ветер и сложный рельеф территории затрудняют работу пожарных. Поэтому пожар тушится вручную. К работам привлечены сотрудники Гирканского национального парка и лесхоза на территории, местного отделения МЧС, жители села. В 8.30 утра для тушения пожара была отправлена еще одна ​​группа", - сказал Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)