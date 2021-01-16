В 5 городах и 12 районах Азербайджана отменяются SMS - разрешения (версия 2)
(первая версия в 10:45)
БАКУ /Trend/ - В 5 городах и 12 районах Азербайджана с 00:00 часов 18 января 2021 года отменяются SMS - разрешения.
Об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, сообщает в субботу Trend.
С 00.00 часов 18 января на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система получения SMS-разрешений, разрешений с портала icaze.e-gov.az и по служебному удостоверению для покидания места жительства.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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