В Азербайджане возобновляется работа кафе и ресторанов (версия 2)

(первая версия в 10:50)

БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 1 февраля 2021 года на территории Азербайджана возобновляется работа объектов общепита, в том числе ресторанов, кафе, чайхана.

Клиенты будут обслуживаться с 06:00 до 00:00 часов.

Об этом говорится в информации Оперативного штаба, сообщает в субботу Trend.

Согласно информации, в сферах, которые возобновят работу, должны серьезно соблюдаться ограничения и требования, указанные в решениях Кабинета министров Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)