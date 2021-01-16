В Азербайджане возобновляется работа кафе и ресторанов (версия 2)
(первая версия в 10:50)
БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 1 февраля 2021 года на территории Азербайджана возобновляется работа объектов общепита, в том числе ресторанов, кафе, чайхана.
Клиенты будут обслуживаться с 06:00 до 00:00 часов.
Об этом говорится в информации Оперативного штаба, сообщает в субботу Trend.
Согласно информации, в сферах, которые возобновят работу, должны серьезно соблюдаться ограничения и требования, указанные в решениях Кабинета министров Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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