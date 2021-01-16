В Азербайджане обязательно ношение масок во всех открытых и закрытых помещениях (версия 2)
(первая версия в 10:55)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обязательно ношение масок во всех открытых и закрытых помещениях.
Об этом говорится в информации Оперативного штаба, сообщает в субботу Trend.
Также необходимо соблюдение социальной дистанции и использование других защитных средств.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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