В Азербайджане обязательно ношение масок во всех открытых и закрытых помещениях (версия 2)

(первая версия в 10:55)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обязательно ношение масок во всех открытых и закрытых помещениях.

Об этом говорится в информации Оперативного штаба, сообщает в субботу Trend.

Также необходимо соблюдение социальной дистанции и использование других защитных средств.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)