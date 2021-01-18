В Азербайджане в выходные с карантинных постов были возвращены 4 тыс. автомобилей
БАКУ /Trend/ - В ходе контрольно-профилактических проверок на специальных карантинных постах на въездах и выездах 5 городов и 12 районов страны с 16 по 18 января 2021 года с постов были возвращены 4000 автомобилей, пытавшихся проехать без соответствующего разрешения.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
В отношении пяти человек, нарушивших правила карантинного режима, был применен административный арест, 2 746 человек – другие административные меры.
Также в общественных местах были выявлены и задержаны четверо больных коронавирусом, которым ранее было предписано лечение в домашних условиях. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 139-1.1 УК Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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