В ближайшие месяцы в Азербайджане откроются еще 4 реабилитационных и социальных учреждения

БАКУ /Trend/ - В ближайшие месяцы в Азербайджане откроются еще четыре реабилитационных и социальных учреждения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов на пресс-конференции, посвященной проделанной работе в социальной сфере в прошлом году и целям на 2021 год.

Замминистра отметил, что в послевоенный период этой поддержкой было охвачено более 11 тысяч членов семей шехидов, ветеранов и пострадавших в результате войны. В частности, были назначены социальные выплаты 6500 членам 2650 семей шехидов, лица из этих категорий были привлечены к программе активного трудоустройства, им была оказана социально-психологическая поддержка и предоставлены реабилитационные услуги.

По его словам, за последний год еще 1500 семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами, а 400 инвалидов - автомобилями. Было отмечено, что на данный момент представителям этих категорий предоставлено более 9 100 квартир и частных домов и более 7 200 автомобилей. Также близится к завершению процесс передачи семьям шехидов квартир, построенных для бывших вынужденных переселенцев, по поручению Президента Ильхама Алиева. Замминистра сказал, что эта новая и крайне важная программа позволит добиться значительного прогресса в обеспечении жильем семей шехидов и лиц, получивших инвалидность в связи с войной.

Анар Керимов довел до сведения участников мероприятия, что за последние два года более чем в 10 населенных пунктах, в том числе в шести в 2020 году (Лянкяран, Хачмаз, Ширван, Шеки, Сумгайыт, Гекгёль), были открыты современные учреждения реабилитации и социального обслуживания, а в ближайшие месяцы откроются еще четыре реабилитационных и социальных учреждения. Ведется последовательная работа по обеспечению раненых ветеранов реабилитационными средствами, в частности современными высокотехнологичными протезами. Так, за последний месяц им предоставлено 530 реабилитационных средств, а шести ветеранам - 8 высокотехнологичных протезов, и работа в этом направлении продолжается.

Замминистра подчеркнул, что особая забота Президента о социальной сфере способствовала укреплению из года в год социальной защиты населения. В 2020 году на эти цели было выделено 5 миллиардов 743 миллиона манатов, что на 20 процентов или один миллиард манатов больше, чем в предыдущем году, том числе, на 20 процентов больше по пенсиям, на 18 процентов - по президентской пенсии и пособиям, на 41 процент - по адресной социальной помощи.

Анар Керимов добавил, что расширение мер социальной поддержки на послевоенный период, обеспечение устойчивости социальных выплат, начало строительства объектов социальной инфраструктуры на освобожденных территориях, обеспечение расширения социальных программ, включая обеспечение жильем и автомобилями, самозанятости, создание новых центров DOST, реабилитации и социального обслуживания, увеличение количества электронных услуг министерства с 61 до 100 входят в число целей на 2021 год в социальной сфере.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)