Азербайджан будет одной из первых стран, покончивших с пандемией -Заур Алиев (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Вакцинация от COVID-19 очень скоро проявит свое действие.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете Министров Азербайджанской Республики Заур Алиев, сообщает в понедельник Trend.

Он добавил, что Азербайджан будет одной из первых стран, покончивших с пандемией: "В первую очередь будут вакцинированы медработники, полагаю, что эта вакцина будет успешной и полезной для страны".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)