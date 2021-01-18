ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы в связи с ожидаемой нестабильной погодой в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей из Национальной службы гидрометеорологии, об ожидаемых нестабильных погодных условиях на территории республики с 19 по 21 января, ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы, соответствующим структурам поручено принять дополнительные меры.

Как сообщили в понедельник Trend в ОАО, по поручению руководства организован график усиленной работы и дежурства. Структурам поручено привлечь дополнительные средства и технику.

Согласно поручению руководства ОАО "Азеришыг", в регионах страны также организовано дежурство. Учитывая возможность увеличения количества обращений, Call-центр "199" также будет работать круглосуточно в усиленном режиме.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)