В Азербайджане сократилось число ряда преступлений

БАКУ /Trend/ - По сравнению с 2019 годом в прошлом году снизилось число преступлений по фактам умышленного нанесения легкого вреда здоровью и против собственности, включая кражи, грабежи, разбойное нападение, мошенничество, угон.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

По его словам, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий раскрыто 85,5 процентов преступлений, а также совместно с прокуратурой - 310 преступлений, остававшихся нераскрытыми в предыдущие годы.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)