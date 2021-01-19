В АН Азербайджана созданы новые руководящие должности

БАКУ /Trend/ - В институтах Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) созданы должности генерального (по общим вопросам) и исполнительного (по науке) директора.

Об этом сказал академик-секретарь НАНА Адиль Гарибов, сообщает во вторник Trend.

Гарибов отметил, что с организационной точки зрения в сфере науки существуют пробелы, поэтому в Академии проводится ряд реформ: "Проводимые сейчас в Академии реформы это только начало. Также будут осуществлены меры по доработке нормативно-правовых актов и Устава НАНА".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)