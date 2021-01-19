Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям в связи с возможным ухудшением погоды

Общество 19 января 2021 11:41 (UTC+04:00)
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям в связи с возможным ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

Во избежание аварий, которые могут произойти на дорогах в снежную погоду, Главное управление ГДП просит водителей обеспечить наличие сезонных шин, учитывать погодные условия во время движения. Перед выездом необходимо убедиться в исправном состоянии всех систем транспортного средства.

Лицам с небольшим опытом вождения не рекомендуется водить автомобиль в снежную погоду и на обледенелых дорогах, говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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