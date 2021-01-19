Госагентство автодорог Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с возможным ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - В связи с прогнозом об ухудшении погодных условий Госагентство автомобильных дорог перешло на усиленный режим работы, сказал во вторник Trend глава пресс-службы структуры Анар Наджафли.

По его словам, подготовка к осенне-зимнему сезону началась с 1 октября, был подготовлен план работ. В состояние готовности приведены свыше 400 машин и механизмов для расчистки снега и посыпки дорог солью и песком: "В районах страны дороги уже обледенели. Проблема с гололедицей на этих территориях сразу же устраняется. На обочинах, вдоль крутых подъемов и спусков дорог в районы подготовлегы запасы песка и соли"

По словам Наджафли, в состоянии готовности находится и техника Агентства по Баку: "Агентство усилило контроль на основных улицах и проспектах, межпоселковых и окружных дорогах столицы. Ситуацию на остальных дорогах контролирует Исполнительная власть г. Баку".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)