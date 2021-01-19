TƏBİB о том, необходим ли документ о вакцинации при поездке за рубеж
БАКУ /Trend/ - Официальной информации стран о том, необходим ли гражданам Азербайджана документ о вакцинации от COVİD-19 при въезде в ту или иную зарубежную страну, нет, сообщили во вторник в TƏBİB в ответ на запрос Trend.
Было отмечено, что каждый вакцинированный в Азербайджане будет зарегистрирован в электронной форме: "В информационной книжке, которая гражданину будет предоставлена, будет указано через сколько дней и в какую клинику он должен прийти, какие побочные действия вакцины возможны и др. Если в дальнейшем появятся какие-то ограничения в связи с поездкой гражданина за рубеж, то будет выдан документ о том, что он вакцинирован".
(Текст: Кямаля Сеидова)
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