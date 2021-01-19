Подсчитывается ущерб от пожара в Гирканском национальном парке - начальник службы охраны

БАКУ /Trend/ - В настоящее время проводится подсчет ущерба, нанесенного природе в результате пожара в Гирканском национальном парке. Причины пожара совместно расследуют: министерство экологии и природных ресурсов и представители правоохранительных органов.

Об этом во вторник сказал Trend начальник Службы охраны биоразнообразия при министерстве Фирудин Алиев.

По его словам, пожар на Астаринском участке в Шинданском лесоводстве Гирканского национального парка полностью потушен.

"Сильный ветер затруднил борьбу с пожаром. В тушении пожара приняли участие МЧС и жители села, а также сотрудники Гирканского национального парка и лесной службы, при этом было задействовано около 300 человек", - уточнил Алиев.

Он добавил, что во время пожара в основном сгорели высохшие кусты и опавшая листва. При осмотре территории не были зафиксированы следы сгоревших молодых деревьев. В рамках профилактических мер на территории организовано сменное дежурство.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)